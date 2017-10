Andrea Frigerio: "El cine se me negaba y ahora no puedo parar"

Fotos Mónica Antonópulos, Andrea Frigerio y Pampita Ardohain llevan a la pantalla grande el deseo femenino.

Contrariamente a la cultura del "yo y ya", es decir al "lo quiero yo, y ya", Andrea Frigerio supo armarse de paciencia de poder concretar su sueño de trabajar en cine. El momento llegó hace un par de año y nunca más paró. El jueves estrenará su tercera película "Desearás al marido de tu hermana", con Pampita Ardohain y Mónica Antonópulos. Ella es Carmen, la madre de Ofelia y Lucía.

Antes de que el público santiagueño disfrute de este filme, Andrea habló en exclusiva con EL LIBERAL.

"Hace dos años que recibo propuestas para hacer cine y fue algo que esperé mucho tiempo. El cine se me negaba. No se por qué razón, si eran las vueltas de la vida o del destino las que no querían que yo hiciera cine. Pero llegó el momento de empezar y ahora no puedo parar. Recibo propuestas permanentemente y estoy feliz.

Debutó con "Pasaje de vida", como madre de una guerrillera, luego vino Ciudadano ilustre, y ahora en "Desearás...", hace de Carmen, una madre que tiene que resolver los conflictos de sus hijas... ¿Cómo vive la diversidad de esos personajes?

Lo vivo como un desafío. Además, de "Desearás...", terminé de grabar "Rojo" con Darío Grandinetti, también ubicada en los años 70, pero muy diferente a "Desearás", porque es un policial situada en un pueblo en plena dictadura. Y mañana (por hoy) viajo a Río a hacer unas escenas, para "La obra maestra" con Guillermo Francella y Luis Brandoni.

Los papeles para los que la convocan no son los de la mujer bonita, sino los de personajes jugados. ¿Qué representa para usted estos planteos que le presentan los guiones y los directores?

Primero agradecer que piensen en mí para hacer un personaje muy diferente a lo que soy yo, porque de eso se trata nuestro trabajo, de interpretar personas distintas a nosotros, de poder dar a conocer realidades muy diferentes, y contar historias que merecen la pena ser contadas a través de personajes cotidianos. La verdad es que yo agradezco que piensen en mí para hacer personajes que son las antípodas mías. Es más fácil llamar a alguien porque se parece al personaje que un director quiere transmitir; pero cuando me llaman para componer, a cualquiera de mis compañeros actores y a mi, es lo mejor que nos puede pasar, ser otros. Los actores tenemos la posibilidad de ser otras personas. Otra gente no, porque cuando uno es ingeniero, maestro, cualquier otra actividad, uno es el que es. En cambio, nosotros, los actores, tenemos la oportunidad de ser otras personas todo el tiempo y eso es lo más lindo de la profesión.

¿Cuánto jugó en cuanto a la inspiración Claudia Sánchez para componer a esta Carmen?

Claudia siempre fue una mujer que me llamó la atención desde muy chica. Yo nací en 1961, y el momento de mayor exposición de Claudia fue en los años 70 y 80. Para mí siempre fue una mujer inspiradora, muy linda. Lo que más me gusta de Carmen es que es muy distinta de mí. Físicamente, es una mujer de los 70. Es por eso que, durante la construcción, me inspiré en Claudia Sánchez, una exmodelo que fue un ícono en aquella década.