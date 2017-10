Graciela Alfano se reahabilita haciendo ejercicios en bikini

Fotos Graciela sorprende en el balcón a quienes miren desde la calle.

04/10/2017 -

Graciela Alfano (64) sufrió un insólito accidente mientras corría por una plaza del barrio porteño de Palermo: un perro la embistió y le fracturó la tibia de su pierna izquierda.

"Venían corriendo tres perros enormes jugando y uno me llevó puesta. Por suerte, me pude proteger porque tengo mucho entrenamiento y gracias a que no tengo sobrepeso ni osteoporosis, fue una fractura contenida y no hubo que enyesar", contó la actriz y agregó que está inmovilizada desde hace dos semanas y que aún le restan cuatro semanas más con la férula puesta.

La vedette sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar fotos de su rehabilitación en el balcón de su casa y el particular look que eligió ya que luce una bikini. "No me puedo poner otra cosa porque no me entra. Además, la férula me da calor, empiezo a transpirar y me lastima la piel. Por eso lo hago en el balcón", aclaró.

La rehabilitación que consiste en ejercitarse durante 15 minutos cada dos días todos los días.