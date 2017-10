"Santiago me conecta con algo muy lindo de mi vida"

05/10/2017 -

Axel confesó: "Estoy nervioso porque mañana (por hoy) arranco mi gira nacional, para presentar mi disco ‘Ser’ desde Santiago".

El cantante llegó ayer, tal como lo había adelantado EL LIBERAL, para ultimar los detalles del concierto que realizará hoy, a las 22.30, en el Fórum.

El carismático compositor ofreció una conferencia de prensa, en la que invitó a los santiagueños a concurrir a su show. "Mañana juega Argentina (con Perú, a las 20.30). Los invito a que vengan, vean el partido en la pantalla gigante que estará en el escenario y, a eso de las 22.00 o 22.30, arrancamos con el concierto", destacó con cierto gracejo. Axel no es partidario de las expectativas. "No soy afecto a las expectativas, porque nos engaña. Es algo que engaña a la mente humana", remarcó.

Después del puntapié inicial que dará hoy, en Santiago, a Axel le esperan una seguidilla de conciertos que lo llevará de sur a norte y de este a oeste del país. En la Argentina, sus shows concluirán el 2 de diciembre en Córdoba.

Al referirse a la presentación de esta noche. "Es un concierto donde el espectador se verá atravesado por una serie de sensaciones, desde el llanto, estoy seguro, hasta recapacitar y rediseñar y replantearse cosas de la vida. El concierto es único y los santiagueños vivirán una noche inolvidable".

"No va a quedar rincón del alma sin tocar el corazón de todos", reflexionó.

Santiago, pilar de su carrera

Destacó también que Santiago del Estero, como muchas otras provincias, son especiales. "Santiago, Córdoba y San Juan han sido, posiblemente, la base y el pilar de mi carrera. Santiago es una de las que más he visitado y tengo muchos amigos y mucha gente que quiero. Siempre me conecta con algo muy lindo de mi vida. Es tierra de grandes cantores. Es un público (el de Santiago) que sabes que te va a demostrar mucho cariño. Siempre es acertado ir a lugares donde sabes que, automáticamente, la gente te recibe muy bien. El público santiagueño es muy demostrativo y sabemos que nos va a dar mucha energía para seguir encarando la gira. Con el paso del tiempo, es lógico que uno va creciendo. He ido puliendo mi manera de escribir música, de moverme en un escenario"