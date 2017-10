Un disco en el que canta con grandes amigos

06/10/2017 -

Raly Barrionuevo, en declaraciones a la prensa, adelantó que en el nuevo disco "participan muchos amigos y amigas que he conocido a través de la música y de la vida".

"A través de las canciones relato todo lo que he vivido en este último tiempo, en estos tres años. Incluida la partida de mi madre, de mi padre, pero no desde un lugar triste porque se han despedido, sino celebrando todo lo que he recibido en la vida, de la gente que he conocido", manifestó.

Entre los participantes puede mencionarse a Carlos Oscar "Peteco" y Raúl Fernando "Demi" Carabajal, a Lisandro Aristimuño, a Micaela Vitta, a Milena Salamanca, y a Juan Pablo Toch, entre otros.