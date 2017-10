Defienden un acuerdo nuclear con Irán

08/10/2017 -

Los europeos se mueven para defender el acuerdo nuclear con Irán ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump. La diplomacia europea recordó a Washington que "el acuerdo no puede renegociarse" y que espera que "todos los firmantes" respeten sus compromisos. Catherine Ray, vocera de la canciller europea Federica Mogherini, dijo que "el acuerdo no puede renegociarse" y que "esperamos que todas las partes mantengan sus compromisos en virtud del acuerdo". En tanto, el presidente iraní, Hassan Rohani (foto), afirmó que no dará marcha atrás con el pacto que suspendió su programa nuclear..