Maxi López disparó contra su ex "amigo" Mauro Icardi

11/10/2017 -

Luego de que Mauro Icardi (24) contara en el programa de Susana Giménez cómo había conquistado a Wanda Nara (30) mientras ella estaba en pareja con Maxi López (33), el delantero del Udinese rompió el silencio y se refirió al jugador de la Selección Argentina.

"El pensamiento de reencontrarme con Icardi no me quita el sueño", dijo el papá de Valentino, Constantino y Benedicto en una nota que brindó al diario italiano Messaggero Veneto, al ser consultado sobre un posible enfrentamiento dentro de la cancha.

Hace exactamente un año, Mauro Icardi publicó un libro con la biografía de su vida; en ella narra sus días en los distintos clubes de fútbol en los que jugó, su familia de la infancia y la polémica historia de cómo conoció a Wanda Nara cuando todavía estaba casada con Maxi López.

A casi tres años de ese confuso episodio, el padre de los primeros tres hijos de la blonda habló de la estrella del Inter, con quien supo ser buen compañero de equipo en Italia.

Al referirse a la biografía que el actual marido de su ex mujer publicó hace un tiempo e insinuó que el futbolista no estaba a la altura de un proyecto como ese, López retrucó a su ex amigo: "Yo también recibí dos o tres ofertas para escribir un libro, pero no me considero una persona con la importancia de publicar su vida. Un libro así lo pueden escribir los verdaderos campeones, que hayan dado al fútbol cosas que contar", sentenció López en una entrevista para el diario italiano Messaggero Veneto.

Por otro lado, consultado acerca de la posibilidad de cruzarse con el actual de su ex, el futbolista aseguró: "El pensamiento de reencontrarme con Icardi no me quita el sueño", reiteró insistentemente.

Sobre Maradona

Maxi también se refirió a Diego Maradona, quien siempre tomó partido por el rubio en la disputa con Mauro.

"Es una persona que no tiene filtro, dice realmente lo que piensa y no habla de esto o aquello porque es amigo de uno. Lo encontré personalmente sólo una vez en un partido a beneficio", enfatizó.

Mientras tanto, Wanda viajó hace unos días a la Argentina donde ya hizo de todo: producción de fotos, fue a la Bombonera a ver el partido de las Eliminatorias y hasta grabó una participación en la novela "Golpe al corazón", que protagonizan Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler.

También, por cuantos medios pudo, Wanda aclaró que su relación con Mauro Icardi es perfecta y que en ningún momento pensó en separarse.

Wanda también optó por no hablar sobre Maxi López. Una novela con final abierto en esta historia de amores y traiciones.