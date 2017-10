"Un discurso sobre el poder y la memoria"

11/10/2017 -

"La furia y el viento", en cuanto a su puesta, ¿tiene algo de "Rey Lear" o de "Final de Partida"?

Es, ante todo, un relato personal que está basado en que un hombre, para poder existir, en el caso de Rosas en el exilio, tiene que recordar. Entonces, él tiene miedo de que se le vaya la memoria porque sino deja de ser él mismo o no se va a reconocer. Hace un gran esfuerzo por recordar porque, luego, tiene en esa soledad sólo sus recuerdos. No tiene nada que ver con "Rey Lear" o "Final de Partida", sino con algo universal: que cada uno de nosotros necesita fotos de su familia, que todo el mundo nos recuerde. Y eso es lo que me interesó de la obra de "Pacho" O’Donnell.

¿La obra es un discurso sobre la memoria y sobre el poder?

Un discurso sobre la memoria y el poder, sobre todo en un hombre que fue tan poderoso y que se pregunta, en la agonía de su vida, en qué me equivoqué, y en esa equivocación se cuenta gran parte de la historia argentina.