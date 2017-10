El 23 de noviembre vuelve al teatro 25 de Mayo, con la magia de siempre, The Beats

12/10/2017 -

"The Beats", la mejor banda Beatle del mundo, se presentará el próximo jueves 23 de noviembre, a las 22, en el teatro 25 de Mayo. Días después de presentarlo en el Teatro Gran Rex (Buenos Aires), vendrán a Santiago con "30 años de homenaje", el novel show con el que realizarán una gira nacional. Las entradas ya están a la venta en la boletería del primer coliseo provincial: plateas, $ 450; palcos bajos (por persona), $ 450; palcos altos (por persona), $ 400; tertulias, $ 350; cazuelas, $ 300. Con 30 años de carrera, "The Beats" hace un recorrido por los momentos más destacados de esta magnífica historia. Cuando cuatro jóvenes británicos revolucionaban el mundo desde su música e ideología marcando una huella imborrable en el siglo XX. De esta manera trae intacta la magia de "The Beatles" con constante innovación. Este espectáculo brinda una puesta en escena con sorpresas, golpes de efecto y lo mejores actos realizados en la última década que la audiencia podrá apreciar a lo largo de su desarrollo. "The Beats", consagrados por la Beatles Annual Convention, de Londres y Liverpool (Inglaterra), como "La Mejor Banda Bea tle del Mundo", presentan su renovado y único espectáculo teatral-musical que existe a nivel mundial sobre la música e historia de Los Beatles.