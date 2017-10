"Pampita" habló a corazón abierto sobre la muerte de Blanquita: "No veía a mi alrededor"

-

Carolina "Pampita" Ardohain no suele hablar de la muerte de su hija Blanca, ocurrida en 2012 debido a una neumonía, y suele asegurar que es un tema tan doloroso que prefiere guardarlo para sus íntimos.

Sin embargo, en su visita a "Perros de la Calle" la modelo abrió su corazón y contó cómo atravesó el momento más difícil de su vida.

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por el apoyo de la gente y el trato que recibió por parte de la prensa, Carolina se sinceró: "¿La verdad? Me pasó en los malos momentos, en ése en particular del que estás hablando, que no veía a mi alrededor. Es muy complicado de describir", dijo.

Entonces, la exmujer de Benjamín Vicuña, y madre de Blanca, explicó: "No estaba consciente de nada de lo que pasaba a mi alrededor y me llevó muchísimos meses conectarme de vuelta con la gente. Me tomé mucho, mucho, mucho tiempo antes de conectar con la gente otra vez. Así que no tuve una devolución instantánea ni tampoco en el momento me molestó la prensa porque estaba como en una burbuja, no veía lo que pasaba a mi alrededor. No veía nada", concluyó sobre cómo reaccionó en el momento más doloroso. Ahora su ex espera su segunda hija con Eugenia "la China" Suárez.