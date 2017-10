"Nico" Conte apuesta a dos realities en México y a su condición de galán

18/10/2017 -

El santiagueño Nico Conte vive una "experiencia maravillosa" en México, país que escogió para continuar trabajando después de su paso rutilante por el reality argentino Gran Hermano.

"Haber llegado a México tiene que ver con los contactos que he logrado después de haber salido del GH. Haber estado en ese reality y mi permanencia en los medios de comunicación, han sido decisivos para mi futuro laboral, en este caso en México. Una cosa lleva a la otra y aquí estamos. Estoy contento por cómo se van dando las cosas", resaltó el también boxeador en una entrevista con EL LIBERAL.

Mediático desde sus inicios en el GH, Nico conquistó el corazón de miles de personas. Muchos productores posaron su mirada en este joven que dejó su impronta en la televisión argentina.

"He tenido varias opciones. Me han llamado productoras de Chile y de Ecuador, pero en lo que hacía al dinero y las posibilidades de crecimiento que me ofrecía México eran mucho más grandes. La cantidad de comerciales y demás trabajos es mayor al de otros lugares. El objetivo era México y aquí estamos disfrutando del trabajo y el reconocimiento", le contó en su exclusiva con EL LIBERAL.

Y Nico sigue sumando en su estadía en México. "Hace dos semanas, he firmado con Queta Rojas, la mejor agencia de modelos de México. Les ha gustado mucho mi perfil. Es una agencia que tiene a los mejores modelos de México, que trabaja con publicidad", dijo.

Con su hermano

Además de su ascendente carrera como modelo, Nico adelantó que se ha planteado dos objetivos. El primero, llegar a La Isla, un reality "súper conocido en lo que es supervivencia y deportes".

El segundo, "es un reality de contenido más mediático que es ‘Acapulco Short’. Estamos moviendo bien las piezas para poder llegar bien arriba. Estoy en esto con mi hermano. A los dos nos va bien. Mi hermano ya firmó contrato para un programa con Televisiva".

"La experiencia que tengo en casting, de haber estado en la televisión en un reality de alto encendido, de haber hecho teatro y haber hecho muchas cosas en Buenos Aires, suman mucho en mi currículum y pesa también en la cantidad de seguidores en las redes sociales, algo que aquí les importa mucho", destacó.

Resaltó que la interactuación en las redes sociales "tiene mucho que ver en el futuro laboral. Mi Instagram es nicoconte24. Mi Twitter es contebox. Esta semana me autenticarán en las dos redes sociales como figura pública. Es con eso (por las redes sociales) con lo que nos defendemos aquí. En México, le dan muchísima importancia a las redes sociales".

Nico disfruta de esta nueva luna de miel que tiene con su trabajo. "Aquí estamos poniéndole ganas a todo lo que hacemos, con un caminito armado. El haber firmado con Queta Rojas es muy importante y ellos son mis representantes en esta país que es inmenso y generoso con todos".