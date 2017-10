"El Polaco" elogió a Karina: "Para mí, es la número uno"

19/10/2017 -

Muy relajado, El Polaco habló de todo en el móvil que brindó a "Los Ángeles de la Mañana". Uno de los temas por los que le preguntó Ángel de Brito fue por su actual relación con Karina "La Princesita" Tejeda, su expareja y mamá de su hija Sol.

"Tenemos una relación perfecta de padres. Nos llevamos muy bien", aseguró y cuando el conductor le preguntó si el vínculo era "lo justo y necesario", él le dio la razón y dijo "sí, lo justo y necesario".

Incluso el cantante elogió a su ex más famosa: "Para mí, de verdad, es la número uno en lo que hace. Es una mina excelente y no es porque sea la mamá de Sol. Es una excelente madre. No tengo nada para decir. Es mi familia", dijo.

Cuando Ángel le consultó por la reciente separación de Karina y Sergio "Kun" Agüero, prefirió el silencio: "No sé, eso es un quilombo de cada uno. Tampoco hay tanta... tampoco le pregunto. Son cosas de ella. No tengo por qué preguntarle", aclaró.

Además, reveló que Karina se lleva bien con Silvina Luna, su actual novia.