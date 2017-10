Netflix estrena hoy su serie sobre el encuentro de "El Chapo" Guzmán

20/10/2017 -

"Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo", serie biográfica de tres partes que cuenta la versión de la actriz mexicana sobre su polémico encuentro en la clandestinidad con el narco Joaquín "Chapo" Guzmán Loera y el actor estadounidense Sean Penn, estará disponible a partir de hoy en la plataforma de Netflix.

La serie documental contará con información exclusiva y con material nunca antes visto acerca del encuentro que los tres mantuvieron en octubre de 2015 supuestamente propiciado por la actriz y que Penn dio a conocer a través de un artículo para la revista Rolling Stone en 2016. La naturaleza de la relación entre Del Castillo y Guzmán fue objeto de todo tipo de elucubraciones por parte de la prensa, aunque la actriz, paradójicamente famosa por su papel como jefa narco en la serie "La reina del sur", siempre manifestó que el por entonces capo del Cártel de Sinaloa la había contactado para que preparara una película sobre su vida. Desde la recaptura de "El Chapo" en enero de 2016 y la difusión de aquel encuentro en la clandestinidad, autoridades judiciales iniciaron una investigación sobre la actriz y su vínculo con el narco, por lo que Del Castillo decidió exiliarse en Estados Unidos.

La serie producida por David Broome, Yong Yam y la misma Kate fue dirigida por Carlos Armella. A través de este proyecto, que consta de tres episodios, la actriz cuenta qué es lo que pasó aquel 2 de octubre del 2015, cuando se reunió con "El Chapo". Esto que promete ser "la historia no contada", cuenta además con los relatos de figuras como el presentador Mario Kreutzberg, mejor conocido como Don Francisco y Lydia Cacho, entre otros.

"Con este proyecto no busco el perdón público, pero sí un trato digno tras haberme sentido perseguida por las autoridades mexicanas". La actriz fue criticada por muchos por haberse visto con un despiadado criminal, responsable de miles de muertes y del tráfico de drogas.

Pedido

"No estoy pidiendo que aplaudan lo que hice, pero sí que no se me condene porque no hice ningún crimen", añadió. Durante las entrevistas que Kate ha ofrecido, y para televisión como el de "Historias Engarzadas", la actriz ha aceptado pecar de ingenua, pues jamás imaginó la consecuencia de sus actos, tal como pasó cuando escribió una carta abierta, en 2012, para "El Chapo" a través de su cuenta de Twitter, en donde le pide "traficar con el amor". "De mi situación, la única culpable soy yo. Me hago responsable ciento por ciento de lo que hice. Pero me quisieron castigar de una u otra manera", confesó.