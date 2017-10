Prandi "mandó al frente" a Neumann

21/10/2017 -

Julieta Prandi siempre fue una de las sospechosas de haberle puesto a "Pampita el apodo de "Muqui". Y si bien lo negó una y otra vez, diciendo que ella sabía quién era la responsable, siempre se negaba a revelar el misterio. Entrevista por "Pampita", Julieta terminó confesando la verdad, ya que cuando le preguntaron directamente si había sido Nicole Neumann, contestó sin rodeos: "Sí. Y está bueno que lo aclaremos", lanzó y agregó: "No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla". "Yo me enojé. No estaba mal de tristeza. Pero yo soy la Justicia, necesito que las cosas sean justas. Es feo que te señalen por algo que no hiciste", explicó Prandi. "Pampita", que dijo que es algo que pasó hace mucho, y que no guarda rencor, contó con Nicole estará en su programa.