Nicole Neumann estalló contra Julieta Prandi

22/10/2017 -

Julieta Prandi sorprendió a todos cuando le contó a Carolina "Pampita" Ardohain en su programa de televisión que Nicole Neumann había sido la autora del apodo "Muqui" con el que la llamaban durante los desfiles hace más de 15 años.

Nicole Neumann no se quedó callada ante esta acusación. Y haciendo uso del programa que comparte con Robertito Funes Ugarte salió a responder con los tapones de punta, pero sin nombrar a Prandi: "Me molesta la gente que no tiene códigos, que es algo muy común en este ambiente. Yo tengo códigos y no soy falsa. Nunca me arrimé a nadie haciéndome la amiga", señaló visiblemente molesta con Julieta.

"Hacen uso de situaciones, después la juegan durante años de amigas, y ahora salen a tirarle el fardo a otro. Yo no puse ningún apodo. ¿Si se lo decía? Se lo decía como casi todas las chicas de los backstage", continuó en clara alusión a Prandi.

"Es un tema viejo, de pendejas. Si alguna vez lo usé, no fui la que lo inventé. ¿Por qué se lo decíamos? Porque nadie le tenía mucho cariño por ella porque no se comportaba como buena compañera en los backstages. Esa es la verdad", agregó Nicole.

"Te pido perdón por haberlo usado. Pero yo no lo inventé. Si hay otra persona que se quiere lavar las manos...Cuando vaya al programa de Pampita le voy a decir todo", concluyó, adelantando el tema de conversación que las reunirá en "Pampita Online".

También se habló de otra posible autora: Sofía Zámolo, sin embargo ella también lo negó y en "Infama" dieron el nombre de quien estuvo sobre esas pasarelas y bautizó a la top model comparándola con una empleada doméstica con la clara intención de discriminarla.

Esa persona sería Natalia Graciano, hoy mujer de Matías Martin y madre de dos hijos. Éste es un dato llamativo porque fue precisamente Martin quien sacó el tema en televisión y se lo preguntó a Prandi cuando visitó su programa de entrevistas biográficas.

Lo cierto es que ya el año pasado se hablaba de Natalia como responsable del apodo de "Muqui". La historia vuelve a repetirse, y "Pampita" sigue en primer plano.