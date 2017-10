Fotos Daniel Vila dijo que no tomará una resolución a la ligera en torno a la denuncia por acoso sexual que enfrenta Ari Paluch

23/10/2017 -

Un verdadero escándalo se vive en los pasillos del canal América. Una microfonista de A24 llamada Ariana Charrúa denunció haber sufrido acoso sexual por parte de Ari Paluch ante las autoridades de la empresa.

"A las 14 finaliza el programa conducido por dicho conductor y comienza otro. En ese momento mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ‘perdón, no me di cuenta’, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ‘Sí, claro, no te diste cuenta’. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras", reza un tramo del descargo de la mujer, en el que detalla que el hecho situación habría sido registrado por las cámaras de seguridad del estudio 1.

Paluch habría sido llamado a una reunión en el canal con la gerencia periodística. Allí, los presentes vieron el video, el conductor relativizó la gravedad del hecho y las autoridades le comunicaron que se le iniciaría un sumario interno.

Daniel Vila (presidente del Grupo América) habló desde EE.UU. con la revista Noticias. "No se va a tomar una resolución a la ligera. Dado que la denunciante presentó una carta, le pedimos a él que también presente un descargo por escrito y una vez que lo haga se tomará una determinación", afirmó el empresario. "No habrá decisión hasta que Paluch no presente su escrito. Depende de él. Seremos cautos. Es un tema delicado y no es cuestión de arruinarle a alguien la carrera ni la vida familiar", agregó el marido de Pamela David.