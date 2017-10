Nico Magaldi recibió una propuesta indecente

24/10/2017 -

Nicolás Magaldi comenzó su carrera en los medios hace siete años. Ahora hizo una picante confesión en una entrevista radial.

"¿Alguna vez, algún señor te ofreció laburo por sexo?" le preguntaron. Y Magaldi contó: "En realidad unos gerentes me preguntaron si yo era gay, les dije que no... Y me dijeron que había alguien muy importante que preguntaba por mí sin parar, y yo recién venia de Córdoba, no entendía nada. Fue algo que me dejó helado", reveló Magaldi.