Ari Paluch: "Sin querer le toqué su parte íntima"

Tras la denuncia por acoso que recibió por parte de una compañera de trabajo en A24, Ari Paluch habló desde su programa radial "El Exprimidor", en FM latina, y dijo: "He sido difamado de una manera demoledora".

"No me gusta hablar de esto, pero tengo que dar una pequeña explicación y no creo que amerite más que eso. Me parece muy desagradable y me parece injusto. Desde el pasado 3 de julio hago un programa de 12 a 14 en A24 y es una decisión que tomé (...), he sumado una ocupación más (...) y esto implica que uno vaya de aquí para allá todo el día. El último martes cuando terminó, como hacemos cotidianamente (...) nos vamos a los rajes porque empieza otro programa. La verdad es que hay muy buen clima de trabajo, ya tuve tres microfonistas distintos, con muy buena predisposición y había un pibe David y otro chico que me dice ‘groso’ y otra chica. Me microfonean, me ponen el micrófono y la cuca (cucaracha). Y en esa situación nos vamos con euforia, en esta situación que todo se hace raudamente y en silencio (...). En esa situación que me quiero ir rápido, en vez de hacerle un ‘give me five’ toco su cadera y me voy, y me doy cuenta que habría tocado un lugar más intimo, y en seguida le digo ‘disculpá’. Y en esa situación, toco su cadera y no sé si ella se movió o sin querer le toqué su parte íntima y me fui porque vivimos apurados. Y me voy. Y eso fue todo lo que pasó y tardó sólo un segundo y fue solo con la intención de irme (...) y cuando me percato que toco otro lugar me disculpé y me fui. Y yo dije que fue sin querer", contó.

Recordemos, que el conductor y periodista fue acusado por una microfonista del noticiero en A24, Ariana Charrúa, de haberle tocado la cola, por lo que desde el canal se le levantó un sumario a Paluch y no le permitieron participar el domingo de la transmisión especial por las elecciones y ayer tampoco estuvo al frente del espacio de 12 a 14.

Además, el conductor explicó que cuando él fue contactado por la dirección del canal, le informaron que ella se sintió "ultrajada", por lo que él se quiso excusar nuevamente con ella personalmente, pero la joven se negó y pidió no "microfonearlo" más. "Yo le pido disculpas por lo que ella sintió, porque yo no tuve intención de hacer eso y lo juro por mis hijos", cerró Paluch.

Repudio

La denuncia de la joven generó el repudio de muchos de sus colegas, así como por parte de algunas mujeres que trabajaron con Ari Paluch. La periodista Marcela Ojeda habló desde su cuenta de Twitter para decir que conoce de casos en los que Paluch acosó a otras mujeres. "Valiente colega de A24 que dijo Basta a Paluch. Iba a llegar: Ya no te tienen miedo. Las de antes dicen que tampoco", escribió.

Julia Mengolini también se expresó por Twitter: "Hay muchos testimonio sobre Ari Paluch. Es algo que sabíamos hace tiempo. Ojalá se animen las víctimas y se termine la impunidad".

Ante los múltiples comentarios en su contra, el periodista y "difusor espiritual" se defendió también a través de Twitter.

"Sigan difamando con relatos falsos, la verdad está surgiendo a cada instante, rezo por quienes buscan 15 minutos de fama, a costa de mi carrera. Ah, no me dejo manchar más, prepárense para hacerse cargo", escribió Ari Paluch en su cuenta.

Daniel Vila, presidente del Grupo América, había anticipado en diálogo con la revista Noticias: "No se va a tomar una resolución a la ligera. Dado que la denunciante presentó una carta, le pedimos a él que también presente un descargo por escrito y una vez que lo haga se tomará una determinación", dijo.

Por estas horas aún no se sabe cuál será la decisión definitiva de los directivos de América. Pero se prevé que podría ser despedido.