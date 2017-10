Camionero asesinó de 16 puñaladas a su ex, con quien tuvo 4 hijas

Hoy 09:21 -

Sergio Maciel espero a que su ex mujer, con quien tenía cuatro hijas, llegara a su departamento, pese a la restricción perimetral que había ordenado la Justicia, y la mató con 16 puñaladas en el abdomen. Poco después de haber asesinado a Verónica Cordary, una oficial de policía de 37 años, el camionero se presentó solo y ensangrentado en la comisaría de la zona para confesar el crimen.

La víctima había denunciado a Maciel al menos dos veces por "lesiones y amenazas" y el ahora imputado tenía vigente una restricción perimetral por sus antecedentes por violencia de género. Eso no impidió sin embargo que encontrara la forma de acceder a la vivienda cuando no había nadie y esperara a su ex pareja con la única intención de matarla.

"En una de esas denuncias, la mujer dijo que el acusado amenazó con matarla si la llegaba a ver con otra pareja", dijeron fuentes del caso a los medios. Sus cuatro hijas se encontraban de visita en la casa de su abuela materna cuando ocurrió el femicidio.