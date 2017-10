"Luli" Salazar estalló de furia contra Intrusos y Jorge Rial le respondió

Hoy 11:22 -

Al comienzo de la emisión de Intrusos del lunes, Jorge Rial adelantó que iban a mostrar una nota con Luciana Salazar y se refirieron a un comunicado que la modelo emitió días atrás, pidiendo que no se nombre a la subrogante de su hija por nacer, Matilda.

En el texto que publicó Luli, aclaraba que si bien fue ella quien mostró sin querer el nombre al compartir una ecografía de su hija, pedía que “de ahora en adelante se abstengan de mencionar el nombre, datos, fotos o cualquier referencia a esta persona” debido al acuerdo de confidencialidad que firmó con la mujer.

Te puede interesar: Mica Viciconte arrasó con los votos y dejó afuera a Yanina Latorre

A pesar del pedido de Salazar, Rial y el resto del panel nombraron a la subrogante al contar la información y el conductor aseguró: “Sé que suena frío decir esto, pero es un negocio para la señora, vive de esto”.

Luli se indignó al escuchar las palabras de los periodistas y volcó su ira a Twitter: “Gracias todo el equipo de @intrusosoficial. Después vengan a pedir una nota que uno de la mejor forma se las da, sigan bastardeando. Mala gente. Te piden una nota y siempre se las di pido algo yo de la mejor manera y les importa un bledo (para no ser maleducada)”, disparó enojada. Y agregó: “Pedí expresamente que no nombren ni levanten fotos de la subrogante. A partir de dicho comunicado los únicos que deben responder por eventuales daños son quienes continúan con su mención”.

Desde el ciclo de espectáculos le respondieron en vivo a la serie de tweets de Salazar: “Esto es infantil. Piensen un minuto los famosos antes de hacer sus descargos, porque la embarran más. Esto que ponés de la nota… tipo extorsión de que no nos vas a dar más. A mí me da lo mismo, nosotros hacemos el programa hace 17 años con o sin notas. Con ella hemos hecho grandes notas y otras para el olvido, como con todos. Ponemos al aire lo que escribiste para que veas que no somos mala gente. Si fuéramos mala gente, te ignoramos y chau”, dijo Rial.