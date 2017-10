Actor de "Stranger Things" fue deportado por posesión de drogas

30/10/2017 -

El actor británico Charlie Heaton fue deportado de Estados Unidos luego de que los perros antinarcóticos del aeropuerto de Los Ángeles olieran su equipaje y descubrieran rastros de cocaína.

Debido a su detención, explica el diario The Sun, al actor de 23 años no se le permitió la entrada a Estados Unidos y no pudo participar del estreno de la segunda temporada de "Stranger Things, serie en donde interpreta a Jonathan Byers, el hermano mayor de Will (Noah Schnapp).

La policía señaló al medio británico que Heaton admitió el consumo de la droga. A pesar de que no fue arrestado, fue enviado de regreso a Londres.

El periódico también cita a una fuente anónima que asegura que la droga que poseía era cocaína, pero en poca cantidad.

Ni los representantes de Heaton, quien está en pareja con Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy Wheeler en la serie (con quien también mantiene una relación en la ficción), ni las autoridades de Netflix se han pronunciado sobre el incidente.