Lali Espósito cerró la grieta con Tini Stoessel: "Es hermosa, es una número 1 y hoy tiene una carrera más allá de Disney"

30/10/2017 -

Involuntariamente, Lali Espósito (26) y Martina "Tini" Stoessel (20) se convirtieron en las protagonistas de una grieta artística a través de las redes sociales. El leal e intenso fandom de cada una tuvo numerosas peleas en el mundo sobre la importancia de sus ídolas, sumado al pequeño detalle de que ambas tuvieron romances con Peter Lanzani.

El tiempo pasó y todo apunta a que la grieta entre las estrellas pop se cierre. Lali estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand y cuando "la Chiqui" le preguntó por su colega, la actriz y cantante lanzó un piropo artístico.

"Es hermosa, Tini, no sé de dónde sale todo esto. Es una número 1, Tini Stoessel, nos ha representado en el mundo. Aparte hoy ya tiene su carrera solista más allá de Disney, que eso tampoco es fácil de lograr, es muy talentosa", aseguró Espósito sobre la joven.

Además, Lali habló también de su relación con Santiago Mocorrea y los planes de la pareja. "Me enamoré inesperadamente, él me re acompaña. No soy tan fan del concepto de casarme, nunca soñé con eso. Ser madre sí, en algún momento, pero no ahora. Sí me gustaría ser madre, ahora no, no puedo llevar el chico a la gira, Mirtha", bromeó con su característico sentido del humor.

‘Sería injusta con mis otras parejas con las que he estado muy enamorada, pero obviamente siento que Santiago es el amor de mi vida. Aparte es un buen mozo...", se sinceró después Lali.

Luego, bromeó sobre la diferencia de estatura. "Me queda incomodísimo.. ¡pobre! Mide 1.93, ¡muchísimo! El dolor de cuello que tiene este chico hace un año no te lo puedo explicar". Espósito mide 1.54.