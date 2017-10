Julieta Nair Calvo: "Para que un hombre esté conmigo necesito admirarlo y que me admire"

Fotos Nair protagoniza un amor lésbico con Violeta Urtizberea en la televisión.

En la cúspide de su fama gracias al rol de Jazmín, la cocinera que se enamoró de Florencia, el personaje de Violeta Urtizberea, Julieta Nair Calvo (28) está soltera y sin apuros.

Un poco por la edad y otro poco por su exposición, Julieta admitió que cambió su estrategia para el amor. "Antes iba al frente porque era más chica, era más lanzada, pero ahora no tanto. Me gusta que me conquisten... ¡Pero no el hombre pesado!", aclaró en una nota la protagonista de "Las Estrellas", la telenovela de Canal 13.

Sin tapujos, la modelo de lencería se describió: "Soy cero enamoradiza, me cuesta mucho enamorarme y que una persona me encante. Es algo que tengo que trabajar... Hoy estoy sola, pero puedo decir que Maluma es divino, ja, ja. Para que un hombre esté conmigo necesito admirarlo y que me admire. Eso es fundamental".

Por otra parte, reconoció que recibe muchos piropos respetuosos de mujeres en las redes sociales, pero enfatizó: "Hoy por hoy me gustan los hombres". Al final, Julieta Nair Calvo contó algunas otras intimidades: "Medito en mi casa y me gusta bastante la astrología. Soy muy intuitiva y trato de escuchar mucho ese lado mío. Además tengo mi terapia una vez por mes que es mi armonizadora, una terapeuta con la que charlo y me armoniza. Está bueno tener una protección energética y creer que uno atrae lo que va vibrando", resumió.