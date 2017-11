Nueva denuncia de acoso contra Spacey

01/11/2017 -

A través de su cuenta de Facebook, el actor mexicano Roberto Cavazos relató que durante sus años en Londres, Inglaterra, conoció a Kevin Spacey y fue acosado por el actor de Hollywood. Esta denuncia se suma a la realizada por Anthony Rapp. "Somos muchos los que tenemos una Kevin Spacey story. Parece que solo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)", escribió el actor y director.

Cavazos dijo que decidió narrar su testimonio ya que quiere darle voz a todas las historias que circularon durante años en el circuito teatral londinense, ahora que Rapp acusara a Spacey de haberlo acosado en una fiesta, en 1986, cuando este tenía 26 años y él, 14.

Además, reveló las técnicas de "seducción" que utilizaba el protagonista de "House of Cards" con jóvenes actores, que entre 2003 y 2015 fue director artístico del legendario teatro The Old Vic. "Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para ‘hablar de sus carreras’. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba respecto de lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma", contó.

"Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto", añadió. "No dudo de que hubiera otros como él, pero ninguno tan público y descarado. En el medio se le reprochaba ese comportamiento por su total falta de profesionalismo, sin llegar a mencionar la cuestionable moralidad", finalizó.