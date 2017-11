La tortuosa infancia del actor Kevin Spacey con un padre nazi y abusador

01/11/2017 -

Tras el escándalo que involucra a Kevin Spacey, acusado de haber acosado sexualmente a un menor en 1986, el hermano del actor reveló que su padre era un nazi y abusador que lo violó a él durante cuatro años y maltrataba al resto de la familia. Según Randall Fowler, hermano mayor del protagonista de "House of Cards", al diario Daily Mail, Spacey, su hermana Julie y él compartieron una brutal infancia en una "casa de los horrores". El padre, Thomas Geoffrey Fowler (foto), era un militante de extrema derecha tan sádico que sus hermanos lo llamaban "La Criatura". El hombre se unió al Partido Nazi Americano cuando Spacey y su hermano eran niños. Se cortó el bigote para parecerse a Adolf Hitler y violó durante cuatro años al hermano mayor del actor. Los abusos comenzaron cuando Randall Fowler tenía 12 años. El hermano mayor de Spacey contó que un día el padre ingresó a su habitación para enseñarle "sobre las aves y las abejas. Me desabrochó el pantalón y empezó a jugar conmigo", dijo. El chico comenzó a llamar a gritos a su madre, pero su padre había bloqueado la puerta. "De repente, los golpes se detuvieron. Mamá se fue. Nunca me había sentido tan abandonado. Papá comenzó a realizar un acto sexual conmigo. Ese fue el comienzo de mi adolescencia", dijo. La infancia en este contexto familiar marcó a Spaceyl