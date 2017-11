Kloosterboer habló de la internación de su marido

03/11/2017 -

Marcela Kloosterboer habló finalmente del difícil momento que tuvo que atravesar a fines del año pasado cuando su marido fue internado. La actriz aclaró algunas de las varias versiones que circularon en torno a la salud de Fernando Sieling.

La protagonista de "Las Estrellas" se había llamado a silencio y evitó dar demasiadas precisiones a los medios de la situación que le tocaba vivir.

"Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates... Lo cierto es que no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada", dijo la actriz.

Y sobre lo que se hablaba en los medios explicó: "Preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada. Otras veces me han inventado pavadas, como cuando me involucraron con Luciano Castro. Por eso siempre prefiero no enroscarme en ese tipo de chimentos".

La actriz prefiere concentrarse en su trabajo y su hija. "Estuve dos años sin hacer tira. La última fue 'Señores papis' por Telefé y ya extrañaba volver al set. Aunque estuvo bueno tomarme ese tiempo, que le dediqué a mi hija y a mis proyectos", aseguró Marcela.