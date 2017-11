Acoso sexual: Hollywood al desnudo

04/11/2017 -

Nuevas denuncias en contra de Harvey Weinstein se conocieron en Hollywood, además de otros casos de agresión sexual, como el de Danny Masterson, acusado de cuatro violaciones.

La actriz estadounidense de padre español Paz de la Huerta aseguró que el productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de diferentes episodios de agresión sexual, la violó en dos ocasiones, informó la cadena CBS.

El fiscal de Manhattan en Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., confirmó que conoce estas acusaciones y que ha asignado un investigador para el caso.

De la Huerta dijo que en octubre de 2010 Weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta, dado que los dos vivían en el mismo barrio de Nueva York.

Según su relato, Weinstein insistió en que bebieran algo y acabaron entrando en el apartamento de la actriz, donde el productor le quitó el vestido y la forzó a tener relaciones sexuales con él. El 23 de diciembre del mismo año, Weinstein se presentó de nuevo en su apartamento y, supuestamente, la violó por segunda vez. Respecto de esta segunda agresión, De la Huerta afirmó que había bebido y que no se encontraba en condiciones de tener relaciones sexuales consentidas.

Cuatro violaciones

Otra mancha más ensucia a Hollywood y otro actor se suma a la lista de los artistas acusados de abuso sexual. Esta vez se trata de Danny Masterson, uno de los protagonistas de "That ‘70s Show" y actualmente en la comedia de Netflix, "The Ranch".

El actor fue acusado de haber violado a cuatro personas y según el medio estadounidense, The Hufftington Post, la evidencia no deja lugar para interpretaciones. A pesar de la claridad de los hechos, la Justicia de Estados Unidos aún no ha accionado contra el actor. Las acusaciones provienen de cuatro mujeres que aseguran que las violaciones ocurrieron a principios de la década pasada. Tres de ellas pertenecen a la Cienciología, creencia que también profesa el actor.

En un principio, el artista intentó defenderse alegando que las acusaciones estaban dadas en el marco de una campaña de desprestigio, llevada a cabo por la actriz Leah Remini, quien produjo un documental contra la Cienciología. La policía de Los Ángeles comenzó a investigar al actor a fines de 2016 y las denuncias se hicieron públicas a principio de este año. En abril, la policía envió el caso al fiscal del distrito y desde entonces llevaron adelante su propia investigación y pese de la "abrumadora" evidencia no se han levantado cargos en contra del actor.