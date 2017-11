Se casó la top model Kate Upton con el beisbolista Justin Verlander

06/11/2017 -

Kate Upton, considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, se casó con su pareja, el beisbolista de los Houston Astros, Justin Verlander, en el resort Rosewood Castiglion Del Bosco de Italia, uno de los lugares más caros.

Según informó el portal E! News, Upton lució un bellísimo vestido de seda con mangas y un velo que mostraba algunos cabellos sueltos. La ceremonia fue muy íntima, duró 30 minutos, y fue sucedida por una recepción que se llevó a cabo en el restaurante de la propiedad. En mayo de 2016, Upton anunciaba su compromiso con el deportista en el marco de la Gala del Met.

"Estoy muy emocionada, me lo pidió antes de que empiece su temporada así que decidimos mantenerlo en privado por un tiempo", había expresado la reconocida modelo internacional.

Por otro lado, la modelo y actriz también compartió secretos de la vida íntima con su ahora esposo: "Antes de los partidos no tenemos relaciones sexuales. Si ha jugado demasiado bien, esos días acaba muy agotado y me corta totalmente", revelaba la top model en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen.