Durísimo testimonio de Emilio Disi y su lucha contra el cáncer de pulmón

Emilio Disi hizo su primera aparición en televisión desde que le diagnosticaron cáncer de pulmón en el programa de Susana Giménez, en donde contó cómo reaccionó cuando le detectaron la enfermedad y aseguró que la recuperación avanza favorablemente.

El actor había contado que los médicos detectaron un tumor maligno en un pulmón después de hacerse un chequeo médico por una neumonía, y que afortunadamente no hizo metástasis.

Según su testimonio, no perdió el humor, y es una de las claves para enfrentar el difícil momento: "Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste".

"Cuando me lo contaron dije 'permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?' Me confundí entre la quimio, el tumor...", contó el actor a la conductora.

Según su relato, el tumor "se está muriendo " y "si todo va como Dios manda, me queda una sesión más" de quimioterapia. En ese sentido, indicó los cambios que se produjeron en su cuerpo: "Bajé como 14 kilos, la quimio te saca el hambre, te arruina el estómago y los riñones. Es veneno, pero lo jodido te lo saca".

El actor confesó que se encuentra "mucho mejor" y contó que hace poco salió a comer con sus amigos: "Si es en un restaurante que no está en la clínica o el hospital, me como hasta a los mozos".

Disi y Susana son grandes amigos y durante muchos años protagonizaron un sketch en el programa de la diva. En la distendida charla -a la que también asistió la familia del humorista- confesaron el afecto que se tienen y recordaron viejos momentos juntos.

"Me estaba acordando cuando vino una actriz al sketch con pancita y le preguntaste '¿de cuánto estás?' y te dijo 'estoy gorda, no embarazada'", rió Disi. Y ella le respondió: "Me ha pasado varias veces, por eso no felicito a nadie más. Una vez me pasó por teléfono, casi me mato. Nos hemos divertido tantos años haciendo ese sketch tan lindo, tenemos miles de anécdotas".