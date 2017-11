Atacaron a piedrazos los autos de Farro y Oviedo

Fotos "Nunca manejo relajada por miedo a un robo", declaró Mónica Farro.

En las últimas semanas varios famosos fueron víctimas de la inseguridad. Jorge Rial, Claudia Villafañe, Laura Fidalgo, Nacho Viale, Hernán Piquín, fueron algunas de las celebridades que lo padecieron. A esta lista, ahora se le suman las vedettes Mónica Farro y Cecilia Oviedo, quienes sufrieron un violento intento de robo en Quilmes.

Según contó Farro en diálogo con América 24 y C5N, ambas circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Quilmes, junto con un grupo de personas y en diferentes autos. Cuando, de repente, un grupo de delincuentes apedrearon sus vehículos con claras intenciones de robarles.

"Ibamos a trabajar a un boliche de Quilmes. Yo iba en un auto atrás y también lo apedrearon, pero las piedras cayeron debajo de la ventanilla. No sabíamos si los ruidos eran tiros o qué. Por un centímetro la piedra pasó y no me pegó en la cara", detalló la vedette.

Ante el impacto, ambos vehículos pararon unos kilómetros más adelante. El vehículo en el que iba Farro no sufrió mayores inconvenientes producto de los piedrazos. Sin embargo el parabrisas del auto de Cecilia Oviedo sí se quebró. Y, según contó la vedette, "Oviedo tiene cortes por los piedrazos".

"Lo bueno es que no paramos. Nadie sabía que íbamos para ese lugar tampoco y teníamos vidrios polarizados, así que no creo que haya habido algo raro ni que nos hayan perseguido", aclaró Farro en diálogo con América 24. Y avanzó: "Estoy pendiente en ver los espejos retrovisores... pendiente si vienen a robarme y tener el cambio puesto para arrancar".

Mientras circulaba por la autopista, Farro sintió los golpes en su auto, pero no pudo visualizar desde dónde lanzaron las piedras. "No vimos a nadie. Si uno no está pendiente, no ve mucho más que para adelante. No miramos para arriba así que no vimos a nadie", aseguró. Aclaró que no hará la denuncia. "El desgano que tiene uno... Ya nos acostumbramos a ver muertes por robo, no vamos a hacer algo por un piedrazo. ¿Si no le dan bola a la gente que matan, nos van a dar bola a nosotros?". Oviedo, por su parte, se manifestó a través de Twitter. "En la bajada de Quilmes te tiran piedras para robarte, por suerte estamos todos bien... Basta con esta inseguridad @PatoBullrich, empiecen hacer algo. No sabés si volvemos vivos a nuestras casa... Mucha bronca y tristeza".