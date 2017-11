Fotos Glaucoma

13/11/2017 -

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que puede causar ceguera si no es tratada a tiempo. Es peligrosa porque generalmente no presenta síntomas en sus comienzos, por esto, se la llama "el ladrón sigiloso de la visión". Causas Dentro del ojo, entre el cristalino y la córnea, hay un liquido transparente que se produce y se elimina continuamente. Habitualmente disminuye el drenaje o salida de este liquido por sus canales naturales y la producción se mantiene igual, lo que eleva la presión dentro del ojo. Esta presión intraocular alta comprime al nervio óptico y a los pequeños vasos que lo nutren, produciendo daño al nervio óptico que es el que comunica al ojo con el cerebro. Este daño es irreversible y la pérdida de la visión que ocasiona no se puede recuperar. Tipos El glaucoma primario de ángulo abierto, que ocurre cuando el drenaje desde la cámara anterior del ojo ocurre muy lentamente, haciendo que la presión intraocular aumente; representa casi el 90 % de todos los casos de glaucoma y con frecuencia es asintomática, por los síntomas usualmente no se detectan hasta una etapa avanzada. El glaucoma de ángulo cerrado es cuando el ángulo entre el iris y la córnea se hace más estrecho de lo normal, provocando que sea más difícil el drenaje del liquido del ojo, causando una súbita elevación de presión en el ojo. Este tipo es más común en personas con herencia asiática y personas que son hipermétropes. Síntomas El glaucoma en sus inicios, habitualmente no presenta síntomas. Si advierte síntoma, probablemente su visión ya haya sido afectada. A veces puede notar: cambio frecuente de anteojos, dificultad de adaptar la vista en lugares oscuros, pérdida de la visión lateral, arco iris en forma de anillo alrededor de las luces, dificultad para enfocar la vista en objetos muy próximos. Estos síntomas no siempre son señales de glaucoma. Pero si muestra alguno hágase examinar para saber qué significa en su caso particular. A quién ataca El glaucoma puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en mayores de 40 años, también puede afectar a niños y jóvenes. Los familiares de pacientes con glaucoma deben ser examinados en su búsqueda. ¿Puede afectar mi modo de vida? Al glaucoma lo tratamos bajando la presión del ojo, pero la visión perdida no la podemos recuperar. Por lo tanto, si tenemos daño del ojo y pérdida de visión, nos afectará sin dudas. Si tenemos glaucoma nos deberemos poner gotas todos los días y hacer controles periódicos con el oculista. En el glaucoma, detectado a tiempo, estos son los únicos inconvenientes, de allí la importancia de la detección temprana de la enfermedad. ¿Cómo se detecta? El examen de detección del glaucoma es rápido e indoloro; el especialista lo revisará con aparatos diferentes viendo el fondo del ojo y tomándole la presión intraocular. Para tomar la presión intraocular, se colocan unas gotas en ambos ojos y se toma la presión, no tarda más de un minuto. Estos estudios forman parte de la consulta habitual. Si es mayor de 40 años, hágase examinar sus ojos periódicamente por su oftalmólogo, y si fuere necesario, por tener presión alta o por presentar algún daño en el fondo de ojo, su médico le realizara otros estudios para evaluar la necesidad de tratamiento. ¿Cómo se la trata? Al glaucoma se lo puede controlar, no podemos mejorar la lesión del nervio óptico, pero sí se puede detener el daño que se produce al ojo. Prevenimos que el ojo se dañe más, por esto es importante el diagnóstico precoz. El tratamiento se realiza con gotas que se colocan una a dos veces al día y el tratamiento se hace durante toda la vida, ya que las gotas bajan la presión solamente. Si se suspende el tratamiento, la presión vuelve a subir y lesionar el ojo. En pacientes que no pueden realizar el tratamiento con gota o éste no es suficiente, hay tratamientos quirúrgicos posibles. Es muy importante ponerse siempre las gotas, hacer exámenes periódicos para saber si el tratamiento está funcionando y comentarle al médico los diferentes percances que pudieran llegar a ocurrir. Datos estadísticos Actualmente, 8,4 millones de personas están ciegas debido al glaucoma, y se espera que la ceguera relacionada a esta enfermedad aumente a 11,2 millones para el año 2020 según la Glaucoma Research Foundation. Aproximadamente, 60 millones de personas alrededor del mundo viven con glaucoma y desafortunadamente hasta la mitad de las personas que lo padecen no son conscientes de que sufren la enfermedad; en otras palabras, mas de 30 millones de personas e