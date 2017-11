Marina Calabró planea casarse el año que viene

14/11/2017 -

En pareja con Martín Albrecht (49) hace cuatro años, Marina Calabró (42) anticipó que el año que viene tiene muchas ganas de sellar su amor con el empresario pasando por el Registro Civil.

En una charla distendida habló de los rumores de casamiento. "No puedo anunciar un casamiento que no tiene fecha ni forma, pero el año que viene Martín cumple 50 y los chicos van creciendo... Por las dudas, reserven diciembre de 2018", reveló Calabró.

Luego fue más contundente: "Nos vamos a casar porque nuestro amor se merece poner la firma. Los dos tenemos ganas, los chicos van creciendo y, a veces, los chicos te frenan por esto de no querer cambiarles algunas cosas con la convivencia, llevándolos a un formato de familia ensamblada. Pero bueno, tienen que hacerse a la idea. En algún momento, más tarde o más temprano, está en nuestro deseo casarnos, no es que no lo tenemos pensado o que no lo hablamos nunca", manifestó Marina.