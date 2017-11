Video | El problema con Apu

Hoy 08:57 -

The Problem With Apu, que se estrena el 19 de noviembre en TruTV, contiene una denuncia: el personaje de Los Simpsons, lleva 30 años amargándole la vida a la comunidad de inmigrantes de la India en los Estados Unidos.

Antes de que existieran los memes, la frase infaltable del dueño del minimercado Kwik-E-Mart, "Gracias, ¡vuelva pronto!", se convirtió en la burla de preferencia de generaciones de niños en las escuelas.

Como hijo de indios criado en el barrio de Queens, en Nueva York, Kondabolu la sufrió a lo largo de su educación. Pero pronto comprobó que en el mundo de los adultos el problema continuaba: "Haz como hace Apu" resultó un pedido habitual para los actores indios en las audiciones de prueba.

"Todo lo que tiene que ver con Apu es como una broma sin fin", dijo Kondabolu, joven comediante del stand-up político, a The New York Times. "Y la broma consiste en que él es indio".

Kal Penn, de Harold y Kumar, abre la película con una fuerte declaración: "Odio a Apu. Y por eso no me gustan Los Simpsons". Aziz Ansari, la estrella de Master of None recuerda que un hombre les preguntó a él y a su padre dónde estaba "el Kwik-E-Mart más cercano". Maulik Pancholy, de 30 Rock, reconoce que en la adolescencia odiaba ir a los minimercados como 7-Eleven y cualquier otro que le recordara al de Springfield.

También hay testimonios de personas de otros ambientes, como el ex director general de Salud Pública de los Estados Unidos, Vivek Murthy, quien describe las bromas que le infligió en la escuela un bully imitador del personaje. Y de otras etnias, como Whoopi Goldberg, quien colecciona descripciones racistas de afroamericanos y piensa que Apu se ha ganado un lugar entre los estereotipos discriminatorios.

Aunque en el mundo de los Simpsons los personajes son amarillos y tienen cuatro dedos en las manos y en los pies, las diferencias étnicas se abrieron lugar en la serie: el doctor Hibbert es afroamericano, por ejemplo. Y Apu Nahasapeemapetilon, de color marrón y ascendencia bengalí, practicante del hinduismo y devoto del dios Ganesha, que lo acompaña en el minimercado al que dedica su vida (en una ocasión trabajó 112 horas consecutivas), padre de octillizos tras casarse en un matrimonio arreglado.

El actor Hank Azaria, que le da voz a Apu, no quiso participar en el documental, ni hablar con The Washington Post o The New York Times. Tampoco Matt Groening.

Apu, además, es ahorrativo hasta la avaricia y desatento a la fecha de vencimiento de los productos, y no sólo tiene un rifle sino que les dispara a los clientes. Pero todos los personajes de los Simpsons caminan en esa cuerda floja similar: Barney es un bebedor atontado, Smithers no sale del closet, el multimillonario Burns no tiene alma.

Kondabolu dijo a The Washington Post que su objetivo no es escarnecer a Los Simpsons, y mucho menos solicitar que se elimine a Apu. "Ya han pasado 30 años, el daño está hecho. Para mí se trata de conseguir papeles con más diversidad. Se trata de que haya más diversidad entre los guionistas, que la gente realmente comparta sus historias y no que otros las cuenten en su lugar".