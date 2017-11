Gladys "detonó" varias bombas y "mató" a unos cuantos

16/11/2017 -

Sin dudas, es el personaje de "ShowMatch". Con sus actitudes, beligerantes en algunos casos, la cantante Gladys la "Bomba Tucumana" se convirtió en un personaje central en la pista de Marcelo Tinelli, superando inclusive a los más mentados mediáticos que allí bailan por un sueño. A partir de eso se conoció otra faceta de su vida: ella contó intimidades de lo que fue su vida, su infancia, donde varias veces comentó que sufrió violencia por parte de un padre alcohólico que hasta quiso matar a su madre. La "Bomba" estuvo en el living de Intrusos y salió a desmentir a su hermana, quien la desacreditó, y ratificó sus dichos.

"En el cumpleaños de 15, mi papá sacó su arma reglamentaria y la quiso matar a mi mamá. Mi hermana era la que cumplía 15 años y yo que era bebé me acuerdo y ella dice que es mentira. Me acuerdo que se abrió toda la gente, asustada. No puedo creer que mi hermana no se acuerde. Mi papá era alcohólico, malvado, diabólico. En un momento sacó el arma, de la nada. Mi mamá se salvó porque mi hermana se le colgó del brazo. Yo lo voy a contar, si ellos no quieren contarlo es problema de ellos. Esta es mi historia y la voy a contar", deslizó.

Entre esas tantas peleas una de las más mediática fue la que tuvo con Brian Lanzelotta. El ex Gran Hermano se cruzó con el hijo de la "Bomba" lo que derivó en un enfrentamiento con ella y según dijo hasta le quiso pegar. "Brian es un desagradecido, a mí me quiso pegar, es agresivo, me dijo cosas horribles junto con Rocío Quiroz. Eso no lo puedo perdonar’, aseguró. La denuncia contra Brian es muy dura ya que cuando estuvo en GH ya se había hablado de violencia. Y Gladys contó una anécdota con Cacho Castaña que dejó mudo a todos: "Cacho Castaña me invitó a salir un millón de veces, pero nunca hubiera salido con vos. Porque vos tenés la edad de mi mamá y podés salir con ella, no conmigo".

En cuanto al incidente que tuvo con una fans de Mica Viciconte, aseguró: "Veníamos de media cuadra en la que ella me decía barbaridades, me empujó, me hizo chocar contra la pared. Me dijo ‘vieja de m...’. En un momento me cansé y me fui encima. Me acerqué y le dije: ‘Vos te crees que te tengo miedo’. Es cierto que lo dije, pero fue una reacción después de bancarme que me diga de todo".