Jésica Cirio hizo un descargo por los comentarios de su panza posparto

Fotos Jésica contó que esperará un tiempo para volver a su rutina de ejercicios.

17/11/2017 -

A poco más de una semana de haber dado a luz, Jésica Cirio realizó una producción fotográfica con su hija Chloé. Si bien está espléndida, le llegaron comentarios negativos por su pancita.

La modelo y esposa de Martín Insaurralde publicó una foto de ella sin retoques y realizó un descargo para quienes la critican: "Sí, obvio que me quedó pancita posparto", escribió y siguió: "Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (en las fotos siempre tengo la faja puesta)".

El posteo estuvo acompañado por una imagen luciendo su cuerpo al natural: "Si bien no llegué a tener una panza grande con Chloé, obviamente que el cuerpo no se recupera de un día para el otro. Es lo normal y es lo natural, el cuerpo es sabio y hay que dejarlo que se acomode solo", señaló.

Además, explicó por qué aún no retomó las actividades físicas: "Toda la vida me gustó entrenar, pero hoy no es mi prioridad. Sí estoy comiendo súper sano y bastante, porque para dar la teta tengo que tener energía y quiero estar sana para mi gorda. Cuando termine de recuperarme de la cesárea seguiré con mis clases de Zumba y Strong, sin ningún apuro".