Fotos Mirtha Legrand: "A veces me siento muy sola y lloro mucho"

18/11/2017 -

Invitada al evento "Mujeres que trascienden", organizado por Infobae y conducido por Viviana Canosa, Mirtha Legrand se mostró auténtica ante la soledad que, como a cualquier persona, de vez en cuando la toma desprevenida. "Sentí la soledad después de la muerte de Daniel. Una noche salimos con un grupo de amigos estaban los Calabró, los Rottemberg, los Puig y los Disiy cuando llegué a mi casa y puse la llave en la puerta me di cuenta de que eso era la soledad: Daniel era un caballero, siempre me abría la puerta. Encendí las luces de la casa y dije "esto es la soledad’", contó. "A veces me siento muy sola y lloro mucho, soy llorona. Me pregunto por qué me habré quedado sola, podrían haberse quedado conmigo más tiempo... Pero digo ‘es la vida’". Según sus palabras, se fue "acostumbrado" a estar sin el hombre que siempre tuvo a su lado, con la ayuda de su carrera: el gran pilar que le permitió salir adelante. "Hablabas sobre la soledad de no tenerlo más a Daniel... Esta es una pregunta ‘mesaza’. Se te ve espléndida...", insinuó Canosa. Pero, pícara, Mirtha la interrumpió: "¡¿Te pensás que puedo tener un hombre a mi lado?! ¿Despertarme con una cara extraña a mi lado? No, por Dios, ni me hables de eso. Yo tengo una formación... Esas cosas no van conmigo. Ay, no, un horror me parece. ¿Darle un beso en la boca a un hombre? No, un horror", dijo. Ante las risas de los espectadores y de la propia conductora del evento, continuó: "Tiene que tener los dientes lindos, buen aliento, que sea buen mozo y con la piel tostada como cuando conocí a mi marido. Sobre todo, lo de despertarse a la mañana con una cara en la almohada, ¡no! Horrible. Yo vivo para mi trabajo, mi carrera, pero sobre todo para mi familia". "La Chiqui" es una mujer incansable y con una apretada agenda. Pero no se queja. Por el contrario, como ella misma dijo: "Es tan grande la lucha contra el rating, el paso del tiempo, los kilos de más, las arrugas que te va deshumanizando. Pero yo no quiero que mi profesión me deshumanice".