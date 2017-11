Morrissey, duro con las víctimas de abuso sexual

20/11/2017 -

El cantante británico Morrissey abrió una polémica en torno a la andanada de denuncias sobre acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo, al cuestionar la acciones de supuestas víctimas que "siguen el juego" a pesar de que que "saben exactamente cómo es". Fiel a su polémico estilo, el ex vocalista de The Smiths expresó que quienes denuncian este tipo de casos lo hacen por sentirse "avengonzadas" y "decepcionadas" al destacar que "si el encuentro o la situación sexual les hubiera abierto paso a una gran carrera, si hubieran podido sacar provecho de aquello, no harían ninguna acusación". Así se manifestó en declaraciones a la revista alemana Der Spiegel, que reproducen la agencia DPA, en donde a pesar de estas interpretaciones, reconoció que "odia" los abusos, acosos y ataques sexuales.

Morrissey remarcó que en la industria de la música ocurren casos similares a los conocidos en las últimas semanas en Hollywood y, como ejemplo, se refirió a los artistas que mantienen relaciones con sus seguidoras. "A lo largo de toda la historia de la música y el rock and roll, hubo músicos que se acostaron con sus groupies. Si repasás la historia, casi todos son culpables de haberse acostado con menores de edad. ¿Por qué no meter entonces a todos presos?", cuestionó.

El ex The Smiths es famoso por sus controvertidos puntos de vista, siempre en disidencia con la llamada corrección política, lo cual lo convirtió en un atractivo entrevistado para la prensa.