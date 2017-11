20/11/2017 -

"Santiago del Estero es una provincia donde me siento cómoda para cantar. La calidez de su gente y el buen trato que te brindan, te hacen sentir como en tu casa. Todas las veces que he venido a cantar, tanto en festivales y, ahora, en un teatro, me he sentido a gusto. Agradezco el cariño que me tienen los santiagueños".

Estas son palabras de Ángela Leiva a EL LIBERAL, una joven carismática que se ha ganado el corazón de los argentinos y también de los bolivianos y del gran mercado hispanoparlante de EE.UU.

La joven, que está en gira por el país para presentar en teatros, "Viva", su último disco, un trabajo en el que revalida su compromiso de cantarle al amor, al desamor, a la vida misma. Disfruta de cada minuto de su existencia. Y no para de crear, de generar canciones en las que refleja lo que le dicta su corazón o historias que la impresionaron. "Amo lo que hago y amo ser lo que soy", le dijo a EL LIBERAL al hablar antes de su llegada a Santiago.

Amada por millones de personas, Ángela sigue su derrotero de éxito, tanto en la Argentina como en países limítrofes.

¿Qué sentido tienen para vos "Sabías que te amo", "Indestructible" y "Viva"?

"Sabías que te amo" fue mi segundo disco. Era un desafío porque cuando arranca y le va bien con las primeras canciones, uno dice: ‘buenísimo’, pero ahora hay que superarse, hay que mantenerse, que es lo más difícil. Tuve mucha suerte porque salimos a la cancha con "Llamadas extrañas" en el 2010, y nos fue muy bien. Han pasado otros discos en el medio hasta que llegó "Indestructible", un disco que me encontró a mí, a nivel personal, mucho más madura. Es por eso que acepté hacer esta canción referida a la lucha en contra de la violencia de género. En cuanto a "Viva", a nivel artístico, siendo crítica conmigo misma, me parece que es uno de los mejores trabajos que hice hasta el momento. El crecimiento personal y profesional me dio las herramientas para poder escucharme distinta, madura.