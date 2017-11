Pasado y presente del actor Tom Ellis

25/11/2017 -

Tom Ellis es un actor galés, oriundo de Cardiff, conocido por su papel de Dr. Oliver Cousins en la telenovela de BBC "One East Enders" y como Gary Preston en "Miranda". Es conocido por el público en los Estados Unidos por dos programas de televisión estadounidenses en la que interpreta el personaje "Rush" (como William Tell Rush) y ahora en "Lucifer" (como Lucifer). También fue Sam en comedia de BBC "Three Pulling". Otros papeles notables incluyen a Justyn en "No Angels" (Channel 4) y Thomas Milligan en Doctor Who de BBC One.