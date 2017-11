"Me hubiese gustado seguir con La Juntada"

26/11/2017 -

Tiempo de festivales y de reencuentros también. ¿Cuál será el derrotero que tendrás en este verano?

Viene medio lento. Ya está confirmado el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y el Festival Nacional de La Salamanca. Faltan los de La Chaya, Baradero. Hay varios festivales que todavía no se ha concretado, pero con esos tres (Jesús María, Cosquín y La Salamanca) ya vamos animándonos. En Jesús María van a estar también, el mismo día, "Los Copla" (Julio Paz y Roberto Cantos) y Raly Barrionuevo. Hasta ahora, entre nosotros no hemos hablado sobre hacer algo, seguramente vamos a hacer algo, no que tenga que ver con "La Juntada" porque ya no queda nadie de "La Juntada", nosotros nomás, quiero decir los músicos. No está "Demi" (Raúl Fernando Carabajal, su hermano), no está Juan Antuz, no está Guevara, no está el "Monito", no está la Andrea. Haremos algo ahí juntándonos con guitarra y bombo con "Los Copla" y Raly. Eso es lo que vamos a hacer.

¿Cómo has vivido el tiempo de "La Juntada", esa sociedad artística que has formado con el "Dúo Coplanacu" y Raly Barrionuevo?

Ese ha sido un tiempo maravilloso para mí. A mí me hubiese gustado seguir; realmente, me hubiese gustado seguir porque daba para más, pero, bueno, ahí ha quedado. No creo que vuelva a juntarse el grupo, pero ha sido un tiempo maravilloso, de compañerismo. Lo más importante ha sido que nosotros hemos dado una muestra de cómo nos podemos juntar y cómo se pueden hacer cosas cuando uno tiene ganas, cuando uno tiene cariño y respeto por los compañeros y por el trabajo.

¿Qué sensaciones te embargan el cantar, como lo harás en La Salamanca, con tus hijos, en tu casa y en tu club?

Ahora, el hecho de cantar con Homero y Martina me tranquiliza mucho. Con otras formaciones, cuando iba a Santiago siempre tenía un poquito de nervios. No hago lo mismo cuando ando en otras provincias. Me desarmo, digamos. Provoco cosas, juego con la gente. En Santiago me da vergüenza y me limito a cantar nomás. En cambio, ahora, con "Riendas Libres" estoy recuperando de vuelta la alegría y las ganas de proponer cosas. Ese es el tiempo que estoy viviendo con "Riendas Libres" y acompañado por mis hijos. Estoy feliz y orgulloso por todo.