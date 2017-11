Terrible pelea entre Moria y Fede Bal, que terminó abandonando el estudio

Fotos

Videos Fede Bal se indignó con los comentarios de Moria.

Hoy 07:52 -

Fede Bal y Laurita Fernández tuvieron una noche muy intensa tras su homenaje a Walt Disney: primero, se disgustaron con Ángel de Brito por un polémico comentario, pero estallaron contra Moria, al punto que el hijo de Carmen Barbieri terminó abandonando el estudio.

“Me falló el physique du rol de todos. Es una parejita muy baqueteada, mi amor. Ni Laurita vestida de blanco me da virginal. Vos tampoco me das príncipe”, dijo la jurado y Federico no dudó en responder: “¿Vos te escuchás? Dijiste que somos una pareja baqueteada”.

Ante esto, Moria aclaró que quiso decir "Baqueteada mediáticamente". Fede insistió en que les había faltado el respeto y lo acusó de querer previa para hablar en "Intrusos".

Te recomendamos: Bailando: Fede Bal se cayó en el tango junto a Laurita Fernández y el jurado lo mató

Tras la devolución de Polino, Federico volvió a hablar del tema y Moria fue contundente: "Un chico acostumbrado como vos a esto, que viste a tu madre y tu padre y la amante de tu padre delante tuyo. Esto es un souvenir en comparación a lo que se mostró acá”.

Ante esto, Federico se dio por vencido y expresó: "No me siento cómo ya y me gustaría retirarme". Tras el OK de Marcelo, se fue del piso.