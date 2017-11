Larry de Clay: "Consuelo Peppino con 4 meses hace temporada, a mi me costó 40 años"

-

Larry de Clay, uno de los integrantes más antiguos del programa de Marcelo Tinelli habló sobre la actual televisión y se manifestó en contra de los mediáticos devenidos en actores

Con 22 temporadas en el ciclo, el humorista criticó la forma en la que los mediáticos copan los espacios de los actores haciendo hincapié en el surgimiento de Consuelo Peppino, la última eliminada del "Bailando 2017".

"Es divina, un ser humano increíble, ahora salió de ShowMatch y pasa a hacer temporada, y esto es el fenómeno, porque yo realmente tardé 40 años en llegar a Carlos Paz", se comparó el actor en tono de frustración. "No estoy molesto, pero es injusto", aclaró.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Larry de Clay reveló: "Hoy el trabajo del actor está limitado, la televisión es panel, y mediáticos, que en general salen económicos porque algunos hacen cualquier cosa para estar". "Creo que la madre de todo esto fue Gran Hermano", agregó.

De Clay expuso que "esto es lo que le pasa a mi hijo que estudia en la Universidad del Teatro. Ahí te das cuenta, él piensa, qué hay que hacer para estar en la profesión ¿Estar en Showmatch? ¿Pasar 6 meses en una casa? ¿Hacer un escándalo en un boliche?", cuestionó.

"El contenido de la televisión es patético porque no hay nada nuevo y me refiero con esto en cuanto a programa de humor y ficciones, 'ShowMatch' es un gran entretenimiento", destacó. Y sentenció: "En la tele no hay humor porque nadie quiere apostar".

Por último, sobre la forma en que hoy se desarrolla la parte humorística del programa que conduce Marcelo Tinelli, Larry indicó que "el humor en ShowMatch no falta porque Marcelo tiene todo el ritmo y el conocimiento de lo que se busca".