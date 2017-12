Video | Franco Ramírez rinde un tributo con "Pueblan Pájaros"

01/12/2017 -

Franco Ramírez está feliz de poder volver a Santiago para cantar, como lo hará hoy a partir de las 22 en la Peña Orellana Lucca, junto a los anfitriones Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, además de Marcelo Toledo y Néstor Garnica. Precisamente, con Néstor se reencontró ayer en la Redacción de EL LIBERAL para hablar de su obra y compartir, en plena siesta santiagueña una improvisada y magistral "tocada" en EL LIBERAL antes que en Kalú.

Está feliz de poder volver a mostrar su canto, la evolución de su música, esa que empezó en el 2004 con "Tupinami" y perfeccionó con "Donde se espeja la luna" y "De barrio". Son discos en los cuales, tal como sucede hoy con "Pueblan pájaros", que está próximo a salir a la venta, en el que Franco reflejó su compromiso de autor y su mirada bien santiagueña, pero también de proyección hacia América Latina.

Está feliz de regresar a Santiago para cantar con amigos, para generar momentos mágicos como el que vivió ayer en EL LIBERAL cuando se encontró con Néstor Garnica. "En principio -dijo en referencia a su actuación en la Peña Orellana Lucca- es cantar con amigos y artistas que admiramos mucho y vivir momentos mágicos, como éste por ejemplo, el de venir a EL LIBERAL y encontrarme con Néstor y cantar lo que salga y compartir nuestra música, como es la chacarera. Estoy con mucha felicidad. Vamos a acompañar a los amigos Orellana Lucca, que la vienen remando y dándonos muchísimas satisfacciones a los santiagueños. Es una alegría inmensa el poder estar aquí de vuelta".

"Pueblan pájaros" es un disco donde todo lo santiagueño está a flor de piel en Franco, pero también está su mirada hacia América Latina. Es aquí donde revalida su calidad de autor. De los trece temas que lo integran, doce son de su autoría.

"Es un disco que me ha llevado mucho tiempo, te diría que me llevó tres años prepararlo", precisó.

Valió la espera porque, al decir de Franco, "así fue como nacieron canciones muy lindas, algunas compuestas con amigos, como "Pueblan pájaros", que le da el nombre al disco, y que he compuesto con Vera Santillán, que me está acompañando ahora. También está "La vieja calle", una chacarera que compuse con Horacio Banegas. Así, canciones que fueron saliendo y que me definen un poquito como compositor, autor y como intérprete. Sale prontito mi nuevo disco".

Al hablar sobre la sonoridad del disco destacó: "Hay guarachas santiagueñas, nuevas y viejas, además de zambas y chacareras".

En cuanto al contenido, resaltó que los temas hablan "de lo cotidiano, del amor. Es un disco bisagra en mi carrera, porque es distinto a mis discos pasados".

Franco, quien acaba de firmar con uno de los sellos discográficos más importantes, precisó que "Pueblan pájaros" es "un homenaje a Santiago del Estero en cuanto a lo rítmico. Y esto es lo esencial, lo más fuerte".

"Ojalá que a la gente de aquí (de Santiago) le guste, de que pueda venir a tocar más, después de mucho tiempo de no hacerlo. Quiero mostrarle a los santiagueños mi trabajo, mi barrio, tal como lo describí en De Barrio".