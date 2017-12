Luz, Cámara, Acción

Hoy 17:10 -

A partir de hoy todas las semanas vamos a estar mostrándote los estrenos de cine, para que puedas ver cuáles son las opciones en las carteleras de nuestra provincia y además te vamos a recomendar una película al finalizar.

La sugerencia de hoy es "Me, Earl and the dying girl", una película del año 2015, que te va a conmover pero también te va a hacer reir.

Además, viene con sorteo de entradas de cine que estamos realizando en nuestra pagina en Facebook.