Redrado dijo que no es el padre de Matilda y Rial lo "destrozó"

Martín Redrado terminó anoche con todas las especulaciones respecto a una posible paternidad biológica de Matilda, la hija que Luciana Salazar espera a través de un alquiler de vientre.

En declaraciones al periodista Tomás Dente, el economista le dijo: “Por favor, leé las declaraciones de Luli en Caras. Allí explica cómo buscó el donante". De todas formas, el periodista repreguntó: "¿Sos el papá vos? Más allá de lo que haya contado Luli".

"La nota es tan válida ahora como antes. Si Luli dijo quién era el donante, es obvio que no soy yo", contestó Redrado. Esa respuesta, le valió un fuertísimo descargo de parte de Jorge Rial, que fue lapidario.

“Es muy revulsivo este tema para mí. Si ya dejaste asentado que no es tu hija ¿cómo vas a seguir después? Ponele que la veas y te vuelvas loco y te enamores de Matilda, porque estás enamorado de la madre. ¿Vas a borrar todo esto? ¿No era mejor decirlo de otra manera? ‘No es mi hija’. Si estuviste ahí es tu hija. ¿Qué importa de dónde vino? ¿Qué importa todo esto?”, manifestó indignado.

Y continuó con las críticas: “Es una manera de ser madre o padre, y es legítimo. ¿Pero después de qué te vas a disfrazar? ¿Pensás que si no sale de tus genes no es tu hijo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer cuando la veas? ¿Vas a seguir sosteniendo que no es tu hija? La paternidad es algo que se ejerce, se hace día a día. No se hace en el momento de concebirlo. Sos muy drástico en ese tema. Salvo que él crea que uno puede ser padre nada más biológicamente y todos los demás estamos negados para eso”.