Morena Rial: "No hay vuelta atrás"

13/12/2017 -

Cansada de los rumores sobre que continuaría su vínculo amoroso con Martín Casar, de quien se separó hace dos semanas, Morena Rial aclaró su situación a través de Instagram.

"Como es de público conocimiento no estoy más de novia con Martín, mi relación ya se terminó y no hay vuelta atrás. Para que no haya malos entendidos tengo que subir esto, no era lo que quería ya que es una relación pasada y terminada. Gracias a los que se preocupan. No hay más que decir, solo que estoy feliz y sin extrañar historias pasadas... Un beso a todos", escribió Morena, súper clara y concisa.

Nada dijo del futbolista Enrique Sánchez, a quien ya la vinculan.