Policías que recibían "favores" serán imputados por cohecho y violación de deberes de funcionario público

Fotos CENTRO ÚNICO DE DETENIDOS. Los policias hacían ingresar a familiares de los detenidos y les pedían comida.

27/12/2017 -

Tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva en su edición del pasado 23, la Justicia capitalina investiga una grave acusación en contra de cinco policías -que cumplen funciones en el Centro Único de Detenidos- los que recibían regalos de familiares de detenidos a cambio de ‘favores’, entre ellos sexuales.

El grave hecho salió a la luz cuando la Dra. Inés Presti de Munar presentó al fiscal coordinador de ciudad capital un escrito donde dejaba al descubierto el mal accionar de un sargento, un oficial ayudante, dos agentes y un cabo.

La causa fue remitida ayer a la Unidad Fiscal de la Dra. Erika Leguizamón, quien analizó las evidencias digitales -los 83 CD con grabaciones de las conversaciones- y las copias forenses que enviaron desde la ciudad de La Banda.

Evidencias

En el marco de la investigación, la representante del Ministerio Público informó a EL LIBERAL que continuarán trabajando en la causa y durante las próximas horas solicitará una serie de medidas que definirán la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Según indicó la Dra. Leguizamón, los policías acusados serán imputados por cohecho y violación de los deberes del funcionario público. ‘Recibían favores de distintos tipos, algunos con contenidos económicos y otros no. Era una ‘coima’ al preso para que tenga favores que no están previstos en ningún reglamento carcelario, ya que estaba sujeto a prisión preventiva. Lograban permisos que no correspondían, salían y recibían visitas en horarios no correspondidos’, indicó al fiscal.

Además explicó que existen ‘evidencias directas sobre uno de los acusados que recibían favores directos de la hermana del detenido, por lo que se va a tomar declaración a la menor y en caso de ser necesario será sometida a Cámara Gesell’.

La fiscal no desestimó que en las próximas horas se tomen medidas importantes que definan el futuro de los ‘guardianes del orden’. l