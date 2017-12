Fotos Salinas graba en Las Termas el video de "Santiago del Estero"

28/12/2017 -

"Santiago del Estero como no cantarte, si andando por el mundo te encuentro en todas partes", expresa a viva voz José Luis Salinas, el líder de "Ternura", en la chacarera "Santiago del Estero", que dedicó a nuestra provincia y cuyo videoclip se está desarrollando íntegramente en Las Termas en una acción conjunta de la Subsecretaría de Turismo de la provincia y el alma máter del grupo jujeño. El Hotel Amerian Carlos V, de la "Ciudad Spa", forma parte del audiovisual que empezó a rodar ayer el autor de 605 temas. También se filmó en el Autódromo, el Aeropuerto y otros lugares emblemáticos del principal centro turístico de la provincia.

Acompañado por el titular de la Subsecretaría de Turismo provincial, Ricardo Sosa, Salinas recibió a EL LIBERAL en el Hotel Amerian Carlos V, donde se encuentra alojado.

"No hay carnaval si no está Ternura", es prácticamente lo que sienten los santiagueños con respecto a esta banda que desde hace 31 años viene a nuestra provincia en forma ininterrumpida. "Es tanto el amor y el cariño que nos tiene la gente de Santiago que me propuse escribir una canción. Anteriormente, había escrito "Janet del milagro", un tema triste (y la canta: "Ella era de Santiago, se llamaba Janet del milagro y a los 7 años sus ojitos se cerraron..."). Pero, esta vez decidí hacer una chacarera, el ritmo que todos bailan, que identifica a Santiago del Estero", remarcó. Inmediatamente, el músico, que acaba de lanzar su disco "Corazón herido", contó qué lo inspiró para componer la chacarera "Santiago del Estero".

"Venía desde Buenos Aires, junto con mi hijo y su novia (oriunda de Uruguay) que quería conocer Jujuy. En pleno carnaval jujeño conozco a dos santiagueños que me dicen: "¿qué haces, chango?". Y dijimos qué chico es el mundo, dónde nos venimos a encontrar. Ellos me sugerían que tenía que cantarle a Santiago del Estero. Yo estaba en la plaza, disfrazado de duende. Agarré una guitarra y surgió la chacarera. Me había quedado la frase de "qué chico que es el mundo, dónde vengo a encontrarlos" y es así como empiezo diciendo "Santiago del Estero, cómo no cantarte, si andando por el mundo te encuentro en todas partes, que como por arte de magia yo te llevo en mi sangre". Los muchachos quedaron maravillados". El rodaje seguirá en Santiago capital, entre ellos el tradicional Patio del "Indio" Froilán.