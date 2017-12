Candelaria Tinelli, en bikini, por Instagram

-

Candelaria Tinelli provocó suspiros a sus seguidores de Instagram luego de publicar una foto en bikini.

En la imagen, en blanco y negro, se observa la impecable figura de la hija de Marcelo.

Cande tuvo un cruce con su ex, Franco Masini, en las redes sociales. "¿Se tragó a buda? Fin de año, paciencia nula básicamente. No me banco la mentira, la hipocresía, el caretaje. Nada. Las cosas como son. Corta la bocha", escribió Cande. Masini había dicho: "Cande y yo nos despedimos muy bien, porque es una persona a la que quiero mucho".