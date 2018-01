"Alito" Toledo: "Es injusto, quisieron cortarnos la libertad de trabajo"

Fotos POSICIÓN. Alfredo "Alito" Toledo explicó la penosa situación que vivieron con la comisión del festival de Cosquín.

04/01/2018 -

A horas de ponerse en marcha la temporada de festivales 2018 en nuestro país, una lamentable situación les tocó vivir a Los Manseros Santiagueños, al anunciarse desde la comisión organizadora del Festival Nacional de Folclore en Cosquín, que no estarán en la cartelera de esta edición, pese a haber estado programados para el jueves 25.

"Es una injusticia lo que han hecho con Los Manseros, nos quisieron cortar la libertad de trabajo. Lamentamos mucho lo que pasó, pero nos hemos visto envueltos en un problema político, y no lo vamos a permitir", dijo a EL LIBERAL, visiblemente contrariado, "Alito" Toledo, uno de los integrantes del mítico grupo santiagueño.

El problema surgió a raíz de que Los Manseros habían arreglado de palabra su actuación de este año con la comisión organizadora. El grupo fue contratado también para actuar el viernes próximo en dos festivales en lugares cercanos, hecho que cayó mal en los organizadores de Cosquín, y les exigieron que levantaran esas fechas.

"Nosotros tratamos por todos los medios de llegar a un acuerdo, pero no hubo caso. No pueden exigirnos a nosotros exclusividad y no a otros grupos, ya que hay artistas que estarán junto a nosotros la misma noche en el otro festival, y no fueron bajados de la cartelera de Cosquín. Lamentablemente se trata de un problema político, porque el intendente de Cosquín tiene diferencias con el de Santa María de Punilla y pretendía que levantáramos esa actuación", contó "Alito".

Y agregó: "Con los otros dos festivales tenemos contratos firmados, es gente muy seria, y de ninguna manera podemos decirles una semana antes que no nos presentaremos en su festival. Sería una gran falta de respeto y nosotros no podemos incurrir en eso".

Cuestión política

"Los Manseros nunca estuvieron mezclados en cuestiones de política. Nosotros cantamos para la gente y a ella nos debemos, así que no podemos aceptar la posición de esta gente que no tiene ningún sentido", añadió.

La comisión organizadora del festival de Cosquín debía sacar a la venta ayer las entradas para la noche en que estaban programados Los Manseros Santiagueños.

En su diálogo con EL LIBERAL, Toledo recordó que el grupo "lleva una trayectoria de muchos años de sacrificios y hacemos todo a pulmón, y nunca nos había tocado pasar por una situación de esta naturaleza, y lo sentimos principalmente por la gente, porque seguramente muchos tenían pensado ir la noche del 25 a vernos".

"Nosotros tenemos un gran respeto por todos los festivales a los que vamos, por el respeto que nos tienen y por la gente de cada lugar. Sabemos el valor que tiene Cosquín, pero es un festival más y no creo que afecte al grupo no estar en esta oportunidad", finalizó.