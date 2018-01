Jerry Seinfeld estrenará su talk show en Netflix

05/01/2018 -

"Comedians in Cars Getting Coffee", el talk show de humor en el que, el comediante estadounidense Jerry Seinfeld pasa a buscar en diferentes vehículos a sus amigos del mundo de la industria para conversar mientras se toman un café, llegará hoy a la plataforma de Netflix con el estreno de su décima temporada.

Además de los nuevos episodios, Los 59 capítulos anteriores de la serie, que se emitían originalmente por la plataforma de streaming Crackle, también estarán disponibles en el catálogo del líder mundial de contenidos audiovisuales por internet.

Leyenda del stand up neoyorquino, un formato que aún ejerce a sus 63 años, y creador de la sitcom "Seinfeld", una de las más elogiadas y populares de la historia, Jerry parece no seguir guiones y simplemente se reúne a tomar café y charlar con comediantes, actores de Hollywood y ocasionales invitados especiales, como el recordado episodio en el que departió con el por entonces presidente Barack Obama.

Su vida como comediantes, los gajes de su oficio, la fama y la vida en general, se van encadenando en conversaciones que, inevitablemente, conducen a anécdotas hilarantes y situaciones divertidas.

Seinfeld desembarcó en Netflix no sólo con este particular talk show, sino con el convenio para producir dos especiales de stand up, el primero de los cuales, "Jerry Before Seinfeld" ("Jerry antes de Seinfeld"), se estrenó en 2017.